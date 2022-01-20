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Парламент Молдовы принял решение о введении режима ЧП в республике
Источник материала: ОНТ
Решением Парламента Республики Молдова в стране введен режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса,
Возникший энергетический кризис и возможное прекращение поставок газа вынудил парламентариев принять предложение о введении режима ЧП в республике.
Напомним, в начале года закупочная цена российского газа для Молдовы выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, из-за чего компания «Молдовагаз» столкнулась с трудностями при погашении платежа «Газпрому». Поставщик заявил, что может прекратить подачу газа с с 21 января.
Предполагается, что введение режима ЧП позволит «Молдовагазу» выручить необходимые для погашения долга средства.
Фото: depositphotos.com
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Решением Парламента Республики Молдова в стране введен режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса, информирует РИА «Новости». Возникший энергетический...
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