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Оранжевый уровень опасности объявлен на 21 января из-за сильного ветра
Источник материала: ОНТ
Белгидромет
По прогнозу порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В целом по стране будет облачная погода, времена будет идти снег, ожидается и метель. На некоторых участках дорог гололедица.
Температура воздуха ночью – -1…-7°C, днем – -5…+1°C.
20 января также объявлен оранжевый уровень опасности. МЧС
Фото: БЕЛТА
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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 21 января. По прогнозу порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В целом по стране будет облачная погода,...
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