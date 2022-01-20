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Оранжевый уровень опасности объявлен на 21 января из-за сильного ветра

20.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 21 января из-за сильного ветра

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 21 января.

По прогнозу порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В целом по стране будет облачная погода, времена будет идти снег, ожидается и метель. На некоторых участках дорог гололедица.

Температура воздуха ночью – -1…-7°C, днем – -5…+1°C.

20 января также объявлен оранжевый уровень опасности. МЧС предупреждало граждан об опасности. 

Фото: БЕЛТА

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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 21 января. По прогнозу порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В целом по стране будет облачная погода,...
 
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