Изменения и дополнения в Конституцию обсудили в Национальном аэропорту «Минск»

Источник материала: ОНТ

С опорой на сильное государство, развитую экономику и духовное богатство народа. Белорусы продолжают вносить предложения в проект Конституции. Очередная встреча экспертов с гражданами прошла в Национальном аэропорту «Минск».

Специалисты отмечают, если в самом начале общественного обсуждения (сразу после обнародования документа) во время диалоговых площадок от граждан поступало много вопросов, к примеру, о Всебелорусском народном собрании, его формировании и полномочиях. То сегодня люди больше включились в обсуждение. Из того, что в первую очередь интересует: права и свободы человека, полномочия главы государства и социальные гарантии. И здесь важно сверстать Основной закон без перекосов.

Не меньше людей интересует защита традиционных ценностей. И здесь эксперты отмечают поддержку белорусами статей, которые касаются семьи и сохранения исторической памяти. Ведь это не только фундамент любой нации, если глобально: сберечь культуру – значит, защитить наш образ жизни.

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