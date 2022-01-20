Задержанные за раздачу оружия на площади Алматы утверждают, что действовали по принуждению неизвестных лиц

Источник материала: ОНТ

Участники беспорядков, задержанные за раздачу оружия, утверждают, что к противоправным действиям их принудили вооруженные неизвестные, информирует БЕЛТА.

Сотрудники криминальной полиции Казахстана установили личности и задержали молодых мужчин (средний возраст – 19-20 лет), подозреваемых в нападении на оружейный магазин и раздаче украденного оружия на городской площади.

Распространение оружия зафиксировали камеры видеонаблюдения и свидетели происшествия, которые выложили в соцсети видео со своих смартфонов.

Во время дачи показаний, подозреваемые сообщили, что совершили нападение на магазин по принуждению неизвестных, вооруженных автоматами и холодным оружием.

«Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами», – рассказал один из подозреваемых.

«Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвезти на площадь», – сообщил задержанный.

Правоохранители приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.

Фото: Pixabay

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