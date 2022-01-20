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Пентагон рассекретил видеозапись бомбардировки Кабула, жертвой которой стали 10 мирных жителей
Источник материала: ОНТ
Рассекречено видео удара американских беспилотников по Кабулу. В результате бомбардировки в августе прошлого года погибли десять мирных жителей, большинство – дети.
Страшные кадры опубликовал New York Times. Их журналистам удалось получить по судебному иску против Пентагона. Видно, как во двор жилого дома заезжает автомобиль, после чего по нему наносится ракетный удар. В Пентагоне тогда признали свою вину, однако видео-доказательства пытались скрыть до последнего.
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Рассекречено видео удара американских беспилотников по Кабулу. В результате бомбардировки в августе прошлого года погибли десять мирных жителей, большинство –...
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