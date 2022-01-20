ГАИ: использование мобильных телефонов участниками дорожного движения стало наиболее распространенной причиной ДТП

Источник материала: ОНТ

По статистике, каждый из нас проводит в телефонах более 4 часов в день. Однако. Есть так называемые «смомби», которые, уткнувшись в телефон, не замечают ничего: лестницы, деревья, прохожие. Но самая главная опасность подстригает их на проезжей части.

Мобильные телефоны значительно облегчили жизнь современного человека, но вместе с тем стали одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий.

Например, в мае 2019 года в Гродно произошла авария на пешеходном переходе. Отвлекшись на телефонный разговор, девушка стала переходить улицу на красный свет. Все же, заметив движение автомобилей, она побежала обратно, угодила под колеса микроавтобуса и получила тяжелые травмы.

Еще один случай произошел совсем недавно в Краснодаре. Водитель автобуса сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, уткнувшись в телефон.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Наезд на пешехода является наиболее частым дорожно-транспортным происшествием. Конечно, зачастую оно происходит по вине водителей из-за несоблюдения скоростных режимов и нарушения правил проезда пешеходных переходов, но очевидна вина и самих пешеходов. Пешеходам необходимо проявлять особую внимательность и осмотрительность».

Для пешеходов, уткнувшихся в гаджеты, появилось свое определение – «смомби» – от слов «смартфон» и «зомби». В Китае даже провели исследование, чтобы узнать, как мобильники влияют на пешеходов. Выяснилось, что пользователи гаджетов в два раза чаще нарушают правила. Каждый пятый пешеход с телефоном в руках начинает переходить дорогу позже, а значит, может не успеть до красного света. 12% отвлекающихся на смартфон вовсе пропускают зеленый свет. Больше половины пешеходов с телефоном не оглядывается по сторонам.

Алексей Белоцерковец, психолог: «Переходя дорогу и глядя в какой-то гаджет, надевая наушники, подросток либо взрослый человек просто-напросто окутывает себя иллюзорным ореолом того, что он находится в этой безопасности. Либо, как второй вариант, он просто перекладывает ответственность на других участников дорожного движения, то есть водителей, которые едут по дороге. Лично от меня совет такой: не доверять свою жизнь незнакомым людям, которые в этот момент управляют автомобилем».

Во многих странах за использование гаджетов во время движения для пешеходов существуют крупные штрафы. Например, в некоторых штатах США за такое нарушение грозит от 15 до 99 долларов, а в калифорнийском городе Монтклер – 100 долларов за первое нарушение, и до 500 долларов – за последующие.

Но существуют более интересные решения. К примеру, в Сингапуре есть переходы, которые окутывают дымом. А в Казани и Грозном в асфальт вмонтирована световая сигнализация. У нас же штрафов за пользование телефоном при переходе проезжей части пока нет, но сотрудники ГАИ постоянно напоминают об осторожности.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Необходимо помнить, что гаджеты следует убрать в сторону, мобильные телефоны в карман, наушники и иные современные средства, которые помогают нам теперь жить, необходимо все убрать, и после этого пересекать проезжую часть. Это основная рекомендация по безопасности пересечения проезжей части, т.е. каждый должен беречь свою жизнь, здоровье и помнить о своей безопасности».

А вот для водителей, которые во время управления транспортом пользуются гаджетами, грозит предупреждение или штраф до 2 базовых величин. Выходом может стать гарнитура. Бывает, что звонок или сообщение действительно важное, и нужно ответить срочно. В таком случае лучше остановиться и пообщаться, а уже потом переходить дорогу.

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