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ГАИ: использование мобильных телефонов участниками дорожного движения стало наиболее распространенной причиной ДТП
Источник материала: ОНТ
По статистике, каждый из нас проводит в телефонах более 4 часов в день. Однако. Есть так называемые «смомби», которые, уткнувшись в телефон, не замечают ничего: лестницы, деревья, прохожие. Но самая главная опасность подстригает их на проезжей части.
Мобильные телефоны значительно облегчили жизнь современного человека, но вместе с тем стали одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий.
Например, в мае 2019 года в Гродно произошла авария на пешеходном переходе. Отвлекшись на телефонный разговор, девушка стала переходить улицу на красный свет. Все же, заметив движение автомобилей, она побежала обратно, угодила под колеса микроавтобуса и получила тяжелые травмы.
Еще один случай произошел совсем недавно в Краснодаре. Водитель автобуса сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, уткнувшись в телефон.
Для пешеходов, уткнувшихся в гаджеты, появилось свое определение – «смомби» – от слов «смартфон» и «зомби». В Китае даже провели исследование, чтобы узнать, как мобильники влияют на пешеходов. Выяснилось, что пользователи гаджетов в два раза чаще нарушают правила. Каждый пятый пешеход с телефоном в руках начинает переходить дорогу позже, а значит, может не успеть до красного света. 12% отвлекающихся на смартфон вовсе пропускают зеленый свет. Больше половины пешеходов с телефоном не оглядывается по сторонам.
Во многих странах за использование гаджетов во время движения для пешеходов существуют крупные штрафы. Например, в некоторых штатах США за такое нарушение грозит от 15 до 99 долларов, а в калифорнийском городе Монтклер – 100 долларов за первое нарушение, и до 500 долларов – за последующие.
Но существуют более интересные решения. К примеру, в Сингапуре есть переходы, которые окутывают дымом. А в Казани и Грозном в асфальт вмонтирована световая сигнализация. У нас же штрафов за пользование телефоном при переходе проезжей части пока нет, но сотрудники ГАИ постоянно напоминают об осторожности.
А вот для водителей, которые во время управления транспортом пользуются гаджетами, грозит предупреждение или штраф до 2 базовых величин. Выходом может стать гарнитура. Бывает, что звонок или сообщение действительно важное, и нужно ответить срочно. В таком случае лучше остановиться и пообщаться, а уже потом переходить дорогу.
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ГАИ: использование мобильных телефонов участниками дорожного движения стало наиболее распространенной причиной ДТП
По статистике, каждый из нас проводит в телефонах более 4 часов в день. Однако. Есть так называемые «смомби», которые, уткнувшись в телефон, не замечают ничего:...
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