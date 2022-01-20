Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем

Источник материала: ОНТ

Новый этап сотрудничества Минска и Пекина. 30 лет назад страны установили дипломатические отношения, а сейчас выходят на качественно новое партнёрство – «железное братство». Так его обозначил Президент Беларуси.

Со знаковой датой председателя КНР поздравил Александр Лукашенко. В поздравлении отмечается – за короткое время страны прошли длинный путь от взаимодействия до доверительного всестороннего партнёрства. Объёмы взаимной торговли за это время выросли в 50 раз. Сотрудничество ведётся по всем направлениям. Крупные проекты с участием китайского капитала: биотехнологическая корпорация, совместный индустриальный парк, производство легковых автомобилей.

Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, – это особо подчеркнул в поздравлении Александру Лукашенко. Обе страны поддерживают друг друга по коренным интересам, взаимодействуют на международной арене и в региональных делах. Что касается экономики, товарооборот с Китаем превышает 5 миллиардов долларов. И будет расти. В индустриальном парке «Великий камень» получат развитие новые проекты в области машиностроения и медицины.

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