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Пара дилеров в Минске зашла в продуктовый магазин, чтобы проверить вес наркотика
Источник материала: ОНТМинске зашла в продуктовый магазин, чтобы проверить вес наркотика" class="one-news__figure-img">
В Минске задержали мужчину и женщину, которые распространяли психотроп альфа-PVP,
36-летний мужчина и 38-летняя женщина приехали в столицу из Лиды, чтобы распространять наркотики. Забрав товар из тайника под Дзержинском, пара зашла в магазин, чтобы узнать точный вес свертка, но расфасовать и сбыть наркотик помешали оперативники.
Установлено, что для мужчины это была первая «вылазка», а для его спутницы – третья.
По факту возбуждено уголовное дело. Ранее фигуранты уже привлекались к ответственности за кражи.
Фото: МВД
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В Минске задержали мужчину и женщину, которые распространяли психотроп альфа-PVP, передает МВД Беларуси. 36-летний мужчина и 38-летняя женщина приехали в столицу из...
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