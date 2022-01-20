Пара дилеров в Минске зашла в продуктовый магазин, чтобы проверить вес наркотика

Источник материала: ОНТ

Минске зашла в продуктовый магазин, чтобы проверить вес наркотика" class="one-news__figure-img">

В Минске задержали мужчину и женщину, которые распространяли психотроп альфа-PVP, передает МВД Беларуси.

36-летний мужчина и 38-летняя женщина приехали в столицу из Лиды, чтобы распространять наркотики. Забрав товар из тайника под Дзержинском, пара зашла в магазин, чтобы узнать точный вес свертка, но расфасовать и сбыть наркотик помешали оперативники.

Установлено, что для мужчины это была первая «вылазка», а для его спутницы – третья.

По факту возбуждено уголовное дело. Ранее фигуранты уже привлекались к ответственности за кражи.

Фото: МВД

Подписывайтесь на нас в Telegram