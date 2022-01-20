Около 20 т пшеничных отрубей пытались незаконно ввезти из России

Источник материала: БелТА

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли попытку ввоза без необходимых сертификатов около 20 т пшеничных отрубей, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

На автомобильной стоянке вблизи государственной границы с Россией таможенники обнаружили грузовой автомобиль. Он следовал из России в Беларусь. В грузовом отсеке было порядка 20 т пшеничных негранулированных отрубей. По законодательству для перемещения данного товара необходимы фитосанитарный и ветеринарный сертификаты. "Однако требования законодательства водителем соблюдены не были", - отметили в таможне.

Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превысила Br4,5 тыс.

Гомельская таможня начала административный процесс по ст.13.12 КоАП.-0-