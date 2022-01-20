Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Победителей автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 19 января примерно в 20.10 38-летний водитель, управляя автомобилем "Хендэ", двигался по пр.Победителей со стороны ул.Орловской в направлении ул.Радужной. При проезде регулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. "Уважаемые пешеходы, перед переходом проезжей части дороги убедитесь в своей безопасности и помните, что красный сигнал светофора запрещает движение", - добавили в ГАИ.-0-