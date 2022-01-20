Курсы валют на 20 января 2022: время покупать подешевевшие доллары

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0211 рубля до 2.5734,
что составило 0.81%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.036 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0182 (0.62%), на 20 января 2022 курс составил 2.9232. По итогам месяца
евро вырос на 0.065 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0177 рублей (0.52%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0549 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
156 994 000
27 025 300
26 014 400
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.523 – 2.568 рублей, курс продажи доллара 2.573 – 2.64.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.915 рублей, купить – 2.925 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.85 (стоимость 1 доллара равна 76.85 российских рублей),