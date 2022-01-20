Источник материала: Myfin

Курсы валют на 20 января 2022: время покупать подешевевшие доллары" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642674542227007.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0211 рубля до 2.5734, что составило 0.81%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.036 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0182 (0.62%), на 20 января 2022 курс составил 2.9232. По итогам месяца евро вырос на 0.065 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0177 рублей (0.52%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0549 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 156 994 000 27 025 300 26 014 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.523 – 2.568 рублей, курс продажи доллара 2.573 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.915 рублей, купить – 2.925 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.85 (стоимость 1 доллара равна 76.85 российских рублей),

=76.85 (стоимость 1 доллара равна 76.85 российских рублей), EUR/USD =1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар),

=1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар), EUR/RUB =87 (87 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.