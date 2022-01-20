ЕС будет штрафовать Польшу на 15 млн евро ежемесячно из-за отказа исполнить решение Европейского суда

Источник материала: ОНТ

На 15 миллионов евро Брюссель намерен оштрафовать Варшаву. И это только за этот месяц.





Причина – в отказе подчиняться решению Европейского суда о закрытии угольной шахты Турув. За каждый рабочий день польская сторона обязана выплачивать 500 тысяч евро. Эти деньги Еврокомиссия предложила удержать из бюджета, который Евросоюз выдает Польше. Угледобывающая шахта привлекла внимание после того, как Чехия подала иск в суд о загрязнении окружающей среды. Процесс Прага выиграла. Но Польша работы на шахте не прекратила – под предлогом обеспечения своей энергетической безопасности.

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