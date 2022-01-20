10 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы. Это очень смешно, взгляните на №6!

Источник материала: ОНТ

Глядя на эти фото, вы поймете, что коты окончательно одомашнились. Для многих из них снег – это настоящее потрясение. Только посмотрите на их испуганные мордашки!

1. Это что еще за штука этот ваш снег?



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2. Что за адский холод? У меня усы сейчас отвалятся!



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3. Заберите меня!



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4. Вы серьезно ходите по этому белому полотну?



aif.ua

5. Я больше не буду драть обои, только пустите!



Pikabu

6. Я для вас какая-то шутка?



Pikabu

7. Больше в снежки не играем!



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8. На этом прогулку мы и окончим.



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9. Я думал, это сметана!



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10. На ручки!



Pikabu





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