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10 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы. Это очень смешно, взгляните на №6!
Источник материала: ОНТ
Глядя на эти фото, вы поймете, что коты окончательно одомашнились. Для многих из них снег – это настоящее потрясение. Только посмотрите на их испуганные мордашки!
1. Это что еще за штука этот ваш снег?
2. Что за адский холод? У меня усы сейчас отвалятся!
3. Заберите меня!
4. Вы серьезно ходите по этому белому полотну?
5. Я больше не буду драть обои, только пустите!
6. Я для вас какая-то шутка?
7. Больше в снежки не играем!
8. На этом прогулку мы и окончим.
9. Я думал, это сметана!
10. На ручки!
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Глядя на эти фото, вы поймете, что коты окончательно одомашнились. Для многих из них снег – это настоящее потрясение. Только посмотрите на их испуганные мордашки! 1....
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