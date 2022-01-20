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10 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы. Это очень смешно, взгляните на №6!

20.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы. Это очень смешно, взгляните на №6!

Глядя на эти фото, вы поймете, что коты окончательно одомашнились. Для многих из них снег – это настоящее потрясение. Только посмотрите на их испуганные мордашки!

1. Это что еще за штука этот ваш снег?


Twitter 

2. Что за адский холод? У меня усы сейчас отвалятся!


tvnews.nl 

3. Заберите меня!


Pinterest 

4. Вы серьезно ходите по этому белому полотну?


aif.ua 

5. Я больше не буду драть обои, только пустите!


Pikabu 

6. Я для вас какая-то шутка?


Pikabu 

7. Больше в снежки не играем!


Twitter 

8. На этом прогулку мы и окончим.


Twitter 

9. Я думал, это сметана!


Twitter 

10. На ручки!


Pikabu 


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Глядя на эти фото, вы поймете, что коты окончательно одомашнились. Для многих из них снег – это настоящее потрясение. Только посмотрите на их испуганные мордашки! 1....
 
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