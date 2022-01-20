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Эксперты об отчете ИКАО: ни одно из обвинений в сторону Беларуси не подтвердилось

20.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты об отчете ИКАО: ни одно из обвинений в сторону Беларуси не подтвердилось

Международная организация гражданской авиации опубликовала отчёт о расследовании причин посадки рейса Ryanair в Минске. 


Изучив его, эксперты приходят к выводу, что все ограничения в отношении Минска – беспочвенны! Ни одно из обвинений, которые сыпались из Брюсселя и различных экстремистских информационных ресурсов, не подтвердилось. Как и гипотезы о причинах произошедшего – ни то, что самолёт, на борту которого был разыскиваемый Беларусью Роман Протасевич, захватили; ни то, что сажали его с угрозой применения боевой авиации; ни то, что команды пилоту якобы отдавал офицер белорусской госбезопасности. Всё это фактически признано дезинформацией польских пропагандистов.

ИКАО, которая тянула с отчётом, пытается сохранить лицо. Возможно, поэтому документ изначально не предназначался для широкой публики – только для авиационных властей 193 стран. Выводы из этого документа должны обсудить на заседании Международной организации гражданской авиации 31 января.

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Теги: Минск
 
 
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Международная организация гражданской авиации опубликовала отчёт о расследовании причин посадки рейса Ryanair в Минске.  Изучив его, эксперты приходят к выводу, что...
 
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