Спортивные вещи и яркие краски: что станет основой модного гардероба весной 2022-го?

Источник материала: ОНТ

Январь близится к завершению, и модные эксперты предлагают не терять времени зря и уже сейчас начинать готовить свой гардероб к встрече весны.





Запоминайте 3 главных модных правила сезона, соблюдая которые вы будете выглядеть стильно каждый день.

Сделать образ сочнее и интереснее можно за счет сочетания разных форм, тканей, фактур и цветов. Будьте смелее и не бойтесь выходить за рамки привычных комбинаций. Даже простые базовые вещи можно обыграть, подружив их между собой на контрасте.











Спортивные вещи сегодня можно носить не только на тренировку — они уже давно стали частью повседневного гардероба. Этой весной смело разбавляйте ими как наряды в стиле кэжуал, так и классику. Строгий широкий пиджак и спортивные легинсы, элегантное пальто с трикотажным костюмом и бейсболкой — эти схемы можете брать на заметку в будущем сезоне.













После холодной и серой зимы самое время наполнить свой гардероб красками. Выбирай вещи ярких весенних оттенков и комбинируй их между собой. Помните: чтобы образ смотрелся гармонично, важно правильно распределить детали — выберите цвет, который будет играть роль основы, а другие используйте в качестве акцентов.









Подписывайтесь на нас в Telegram