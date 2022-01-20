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Академик Онищенко: «омикрон» может завершить пандемию уже в мае
Источник материала: ОНТ
Доктор медицинских наук заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм COVID-19 может стать завершающим
Онищенко предположил, что пандемия может закончится уже в мае 2022 года.
«Вполне… В мае можно закончить все, все закончить, привейтесь», — сказал академик на встрече с прессой.
Фото: Pixabay
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Доктор медицинских наук заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм COVID-19 может стать завершающим передает...
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