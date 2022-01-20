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В Молдове ввели режим ЧП на 60 дней

20.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Молдове ввели режим ЧП на 60 дней

Решением Парламента Республики Молдова в стране введен режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса, информирует РИА «Новости».

Возникший энергетический кризис и возможное прекращение поставок газа вынудил парламентариев принять предложение о введении режима ЧП в республике.

Напомним, в начале года закупочная цена российского газа для Молдовы выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, из-за чего компания «Молдовагаз» столкнулась с трудностями при погашении платежа «Газпрому». Поставщик заявил, что может прекратить подачу газа с с 21 января. 

Предполагается, что введение режима ЧП позволит «Молдовагазу» выручить необходимые для погашения долга средства. 

Фото: depositphotos.com

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Решением Парламента Республики Молдова в стране введен режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса, информирует РИА «Новости». Возникший энергетический...
 
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