В Молдове ввели режим ЧП на 60 дней

Источник материала: ОНТ

Решением Парламента Республики Молдова в стране введен режим ЧП на 60 дней из-за энергетического кризиса, информирует РИА «Новости».

Возникший энергетический кризис и возможное прекращение поставок газа вынудил парламентариев принять предложение о введении режима ЧП в республике.

Напомним, в начале года закупочная цена российского газа для Молдовы выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, из-за чего компания «Молдовагаз» столкнулась с трудностями при погашении платежа «Газпрому». Поставщик заявил, что может прекратить подачу газа с с 21 января.

Предполагается, что введение режима ЧП позволит «Молдовагазу» выручить необходимые для погашения долга средства.

Фото: depositphotos.com

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