Египет стоит почти как Эмираты . Куда белорусы летают зимой и сколько за это платят

Источник материала: Myfin



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«В ОАЭ начали летать чаще»

Реут Павел, директор туристической компании United Travel:

– Люди устали бояться пандемии и начали активно летать на отдых. Спрос за 2021 был выше, чем за 2020 год, и даже выше, чем за 2019.

Больше всего клиентов нашей компании в январе-феврале планируют летать в ОАЭ. На втором месте – Египет. Чуть меньшей популярностью пользуются Шри-Ланка, Танзания, на Кубу, Доминикану и Мальдивы с растет спрос.

Возможно, весной большинство туристов будет отдыхать в ОАЭ, а вот лидером бронирования на лето точно будет Турция.

Фото: pixabay.com



Цены на все туры сейчас почти выровнялись, но ценовой диапазон по-прежнему очень широкий – от 1100$ до 7000$ на двоих. Из самых дорогих – Мальдивы, Доминикана, Мексика – от 3500$ до 7000$.

По нашим оценкам, лишь 10% клиентов переживают из-за пандемии. В первую волну люди очень настороженно относились к отпуску, но уже смирились и обращаются к страхованию. Если ранее туристы бронировали туры за 6-8 месяцев до вылета, то сейчас – за 3-6 месяцев. Впрочем, Турцию на лето бронируют уже сейчас.

«Многое желающих полететь на Кубу»

Карпович Алина, директор Madera Travel:

– Спрос пришел к доковидному уровню. Сейчас у нас есть брони даже на лето. В нашей компании несомненные хиты – ОАЭ и Куба. Еще зимой летают в Египет, Танзанию, Мальдивы, Шри-Ланку, Мексику, Доминикану и Венесуэлу.

Туристы начинают открывать все больше таких необычных направлений, как Венесуэла, Бразилия.

Фото: pixabay.com

Больше всего цены выросли на Египет и Турцию. Этой осенью многие ждали, что Египет подешевеет, но цена стала еще выше, ведь это направление открыли для российских граждан. Скорее всего, скоро Египет проиграет другим направлениям, ведь оно стало дороже даже Кубы.

Поэтому заявок на Кубу у нас сейчас больше, чем в Египет в доковидное время.



За путевку на двух человек наши клиенты готовы платить в среднем 1500$, но туры все еще можно найти разные – от 500$ до 10 000$.

Способ оплаты тоже меняется. Кредитов стало очень мало, зачастую из-за отказов банков в кредитовании путешествий и высоких процентных ставок. Зато очень популярны карты рассрочек Черепаха и Халва, а также раннее бронирование.



«На любую открывающуюся страну сразу появляется спрос»

Ольга Курманова, генеральный директор турагентства «ТОП-ТУР»:

– В зимнем сезоне у нас самые популярные направления – Египет и ОАЭ. Активно растет спрос на отдых в Таиланде, Мексике и на Кубе.

Люди начали чаще выбирать прямые рейсы из Минска. Путевки бронируют за два месяца, а по способу оплаты выбирают рассрочку от туроператоров.

Фото: pixabay.com

В среднем за путевку на одного человека наши клиенты тратят 1500-2000 белорусских рублей. Хотя туры и дорожают, этот ценовой диапазон не меняется уже с 2020 года – сейчас больше платить готовы лишь единицы.

