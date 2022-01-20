СК раскрыл подробности об организаторе преступной группы, занимающейся вещевым кардингом

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Семеник раскрыл подробности об организаторе преступной группы, занимающейся вещевым кардингом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов.

Организатором преступной группы является гражданин Беларуси, проживающий в Испании. Беларусь будет инициировать его экстрадицию.

"Он имеет хорошее образование - закончил факультет международных отношений БГУ. Из благополучной семьи. Он долго искал, как себя реализовать. Проживал на территории Таиланда, искал место жительства и в Испании, а также возможность бизнеса в интернете. Возможно, ему показалось, что этот бизнес в Таиланде или Испании проще организовать. Вроде бы со стороны это бизнес, вещи продает. Но вещи, купленные на похищенные деньги и проданные как стоковое имущество. И этот бизнес был его единственным источником дохода", - рассказал Александр Семеник.

По его словам, злоумышленник выглядел довольно успешным бизнесменом. "Уехал в Испанию, занимается бизнесом и нормально живет. Он таким образом и привлекал людей своими доходами. Так он стал организатором - "скупщиком". Это не просто скупщик краденого, а более широкое понятие - он дает заказ на конкретные товары. Вот вы мне такие товары добывайте, а я буду вам платить процент от их реализации. Он организовывает процесс, дает идею. Есть люди, которые подыскивают реквизиты. Есть люди, которые их вбивают. Есть люди, которые просто обеспечивают анонимность всего этого процесса. И, соответственно, вся эта деятельность финансируется от полученной прибыли", - отметил замначальника управления.

Все члены преступной группы предпринимали необходимые меры по сокрытию следов своей преступной деятельности. Но она не осталась незамеченной правоохранительными органами. Как стало известно, на территории Минска было проведено 12 обысков, 18 января задержаны 6 человек, на следующий день - еще один соучастник. В момент задержания у членов преступной группы были изъяты деньги, оружие, наркотики, а также различные гаджеты. Возбуждено уголовное дело. Членам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.-0-