Как распознать криптовалютную пирамиду: разбираемся на реальных примерах

Источник материала: Myfin



Фото: FREE2EX

11 января токен GLMR был одновременно размещен на Binance и KuCoin, и его цена выросла в 240 (!) раз. Читая об этом в новостях, многие инвесторы-новички испытывают так называемое состояние FOMO (fear of missing out) — страх упустить выгоду.

FOMO — главный драйвер криптовалютных ралли, а также излюбленный инструмент мошенников. В интернете сотни платформ, предлагающих «доверительное управление криптоактивами» с гарантированной доходностью от 100% и выше. Сайты таких проектов могут выглядеть вполне профессионально — и даже подробно рассказывать о «низкорисковых торговых стратегиях», которые якобы генерируют миллионные прибыли для клиентов.

На самом деле это не более чем пирамиды, эксплуатирующие популярность криптовалют в маркетинговых целях. Мы приведем два реальных примера криптопирамид, активных по состоянию на январь 2021, и покажем, какие общие признаки их выдают.

Пример 1: Head Crypto Trade

Пирамиды часто маскируются под платформы, где «эксперты трейдинга» торгуют на инвестированные клиентами средства. Широкой публике трейдинг представляется как некое полумагическое искусство, способное бесконечно генерировать деньги без потерь.

«Многолетний опыт и большая международная команда позволяют нам достигать все новых высот в криптовалютном трейдинге. Каждый год наши эксперты получают стабильный профит, гарантируя долгосрочный заработок для наших инвесторов».



Аудитории это внушает доверие, хотя на самом деле получить такую лицензию очень просто через специализированных посредников.

Еще один классический трюк — юрлицо, зарегистрированное в Великобритании. «Компания, зарегистрированная в Великобритании — Head Crypto Trade базируется в Лондоне и представляет собой легальный бизнес, зарегистрированный в Реестре компаний».



Наконец, самый явный признак пирамидальной схемы — это сетка инвестиционных планов с подозрительно высокой фиксированной доходностью. При этом пирамида пытается мотивировать пользователя вложить больше, чтобы максимизировать процент. В данной схеме предлагается получить аж 135% за один день.

«Специальная трейдинговая система, разработанная нашими специалистами, значительно снижает финансовые риски и одновременно повышает эффективность каждой торговой сессии. DeFiProfit имеет собственную бизнес-модель, которая позволяет инвесторам ежедневно получать высокие проценты».



Пример 2: DeFi Profit Limited

Данная пирамида обыгрывает популярный тренд децентрализованных финансов (DeFi), о которых широкая публика пока что имеет туманное представление. Здесь мы находим все те же три элемента: «надежную инвестиционную стратегию», «официальную лицензию» и инвестпланы с подозрительно высокой доходностью.

«Специальная трейдинговая система, разработанная нашими специалистами, значительно снижает финансовые риски и одновременно повышает эффективность каждой торговой сессии. DeFiProfit имеет собственную бизнес-модель, которая позволяет инвесторам ежедневно получать высокие проценты вне зависимости от динамики финансовых рынков и превосходит методы других компаний».



Для большей внушительности данная пирамида отображает не только регистрационный номер юрлица в Великобритании, но и логотипы стандартных сервисов защиты сайтов, которые не имеют никакого отношения к сохранности денежных средств.

Еще одна частая уловка — отображение ленты депозитов и выводов «в реальном времени». Не поддавайтесь иллюзии: такую статистику легко сгенерировать с помощью алгоритма случайных чисел.



В реальности «бизнес-модель» у всех таких проектов одна: выплачивать проценты из вложений новых инвесторов, пока они не закончатся, после чего просто закрыть сайт.



Подчеркнем: есть много людей, которые зарабатывают на участии в пирамидах. Они прекрасно знают, как работает эта схема, заходят на старте и вовремя выходят. Однако подобная спекуляция не имеет ничего общего с реальным инвестированием в криптовалюты. Вложения в пирамиды чаще всего заканчиваются потерей денег.

Альтернатива: инвестирование в крипто на регулируемой криптобирже

Инвестирование в криптовалюты действительно может приносить высокий доход, и для этого даже не нужно заниматься активными спекуляциями. Так, цена монеты SOL с января по ноябрь 2021 г. выросла с $3 до $250, то есть более чем в 80 раз. Если бы год назад вы купили SOL на $1000 и продали на пике, то получили бы $80 000.

Главное — не воспринимать криптовалюты как способ быстро разбогатеть. Инвестированию и трейдингу нужно учиться, и важно выбрать для этого надежную и легальную платформу, такую как регулируемая криптобиржа FREE2EX.

FREE2EX полностью соблюдает требования законодательства и защищает средства клиентов, в том числе с помощью специального депозита, размещенного в банках. При регистрации нужно пройти простую верификацию личности (KYC) — это необходимо по закону и позволяет обеспечить безопасность. Зато после верификации можно вводить и выводить средства в любом объеме с помощью банковского перевода бесплатно в течение 1 дня или мгновенно с помощью банковской карты и с низкой комиссией всего в 2,95%.

С чего начать инвестирование?

Если у вас мало опыта в криптоинвестировании, стоит начать с рынка спот, где вы можете купить перспективную монету и держать ее несколько месяцев с минимальным риском. Важно не покупать активы в период бурного роста цен. Так, например, в декабре 2021 — январе 2022 цены многих токенов упали на 50%. Подобные возможности наверняка предоставятся и в будущем, ведь рынок развивается циклически.

Чтобы выбрать актив с большим потенциалом роста, стоит обратить внимание на те токены, у которых в последние месяцы не было бурного ралли. И разумеется, нужно следить за трендами: так, если в 3-м квартале 2021 все внимание было на NFT-играх и так называемом «метверсе», в начале 2022 г. фокус может сместиться на Web3, мультичейновые экосистемы и тот же DeFi.

Помимо фундаментального анализа (т. е. анализа рынка и отдельных проектов), стоит начать осваивать и технический анализ, то есть методы прогнозирования будущей цены на основе графика текущих и прошлых цен. Для этого на FREE2EX имеются все необходимые инструменты.

По мере накопления опыта можно начать экспериментировать с токенизированными активами, то есть торговать с левереджем. Это более рискованный инструмент, поэтому начинающим рекомендуется вкладывать в него минимальные суммы. На FREE2EX представлены сотни токенизированных активов с плечом от 3х до 500х: токенизированные акции, криптовалюты, токенизированные индексы, токенизированные сырьевые товары (золото, нефть) и т. д.

Можно ли заработать без левереджа?

Бытует мнение, что получить реальную прибыль в крипто можно только с помощью трейдинга с кредитным плечом, но это не более чем миф. Каждый день на рынке спот есть токены-лидеры, демонстрирующие рост на 10-20%. Даже если вы начинаете с небольшого капитала, регулярный профит в 10% поможет вам быстро приумножить депозит.

Главное — научиться заранее распознавать токены с большим потенциалом и выбирать качественные точки покупки и продажи. Этому навыку можно научиться: достаточно лишь иметь терпение, освоить риск-менеджмент и зарегистрироваться на безопасной и легальной площадке, такой как FREE2EX.

Токены не обеспечены государством и не являются средством платежа. Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.



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