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Уголовное дело о смертельном падении с электросамоката направлено в суд в Минске

20.01.2022 15:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 20-летнего жителя столицы, которому инкриминировано причинение смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела обвиняемый вечером 31 августа 2021 года в нарушение правил безопасности катал своего знакомого на арендованном электрическом самокате. По дороге со стороны пр.Независимости в направлении ул.Филимонова он не справился с управлением и самокат опрокинулся. В результате знакомый обвиняемого получил многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, от которых скончался в учреждении здравоохранения.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.144 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По материалам дела обвиняемый вечером 31 августа 2021 года в нарушение правил безопасности катал своего знакомого на арендованном электрическом самокате.
 
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