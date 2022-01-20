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Житель Городка напал на милиционера: заведено уголовное дело

20.01.2022 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Городка за нападение на представителя правоохранительных органов стал фигурантом уголовного дела. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вечер 14 января ранее судимый 25-летний житель Городка решил провести в местном питейном заведении. Уже за полночь градус веселья настолько ударил мужчине в голову, что он с трудом давал отчет своим действиям. В итоге приводить его в чувства пришлось сотрудникам милиции. Жителя райцентра уже практически в бессознательном состоянии забрали в отдел.

По дороге мужчина вел себя очень тихо, а вот в милиции, собрав остатки сил, напал на представителей закона. В результате подозреваемый нанес два удара в голову сотруднику милиции. После этого хулигана усмирили и отправили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что в выдыхаемых парах задержанного содержалось более 2 промилле алкоголя.

Нападение на правоохранителя не прошло для жителя райцентра без последствий. В отношении него возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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20 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Городка за нападение на представителя правоохранительных органов стал фигурантом...
 
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