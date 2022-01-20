﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 15 тыс. уголовных дел в сфере высоких технологий возбуждено в Беларуси за 2021 год

20.01.2022 15:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2021 год возбуждено около 15 тыс. уголовных дел в сфере высоких технологий, сообщил журналистам начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2020 год по ст. 212 УК возбуждено порядка 24 тыс. уголовных дел. Сейчас наблюдается их уменьшение. В 2021 году возбуждено около 15 тыс. таких дел. И уже можно говорить об определенном успехе той профилактической работы, которая проводится всем правоохранительным блоком. Граждане начинают понимать, как сохранить свои денежные средства в интернет-пространстве, как пользоваться карточками, как не допустить, чтобы у тебя украли деньги со счета, - рассказал Сергей Кабакович. - Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что уменьшению количества преступлений могли способствовать некоторые изменения в законодательстве. В данном случае мы говорим исключительно о хищении путем модификации компьютерной информации. Нельзя оставить без внимания и то, что уголовные дела по случаям, когда у граждан выманивают денежные средства напрямую, представляясь сотрудниками банков, возбуждаются по статье "Мошенничество".

Преступность в сфере высоких технологий - транснациональная. "Поэтому правоохранители тоже в транснациональном формате работают на пресечение любого рода преступных посягательств на территории нашей страны или любого другого государства. И хочется отметить, что европейские коллеги конструктивно настроены на работу с нашими правоохранительными структурами", - добавил начальник отдела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 2020 год по ст. 212 УК возбуждено порядка 24 тыс. уголовных дел. Сейчас наблюдается их уменьшение. В 2021 году возбуждено около 15 тыс. таких дел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело о смертельном падении с электросамоката направлено в суд в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by