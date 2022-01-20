|
Президент Ирана: вторжение НАТО в независимые страны приведет к распаду альянса
Источник материала: ОНТ
Президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве, заявил на заседании Госдумы, что действия НАТО вскоре могут привести к распаду альянса,
Иранский лидер подчеркнул, что руководство альянса использует все возможные предлоги для вторжения в независимые страны.
Кроме того, НАТО открыто выступает против самоопределения государств, препятствует развитию автономных демократий.
Эбрахим Раиси отметил слабые позиции США, которые многие годы демонстрировали стратегию мирового господства.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве, заявил на заседании Госдумы, что действия НАТО вскоре могут привести к распаду...
|
Архив (Разное)