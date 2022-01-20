﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Ирана: вторжение НАТО в независимые страны приведет к распаду альянса

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент Ирана: вторжение НАТО в независимые страны приведет к распаду альянса

Президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве, заявил на заседании Госдумы, что действия НАТО вскоре могут привести к распаду альянса, передает «Российская Газета». 

Иранский лидер подчеркнул, что руководство альянса использует все возможные предлоги для вторжения в независимые страны. 

Кроме того, НАТО открыто выступает против самоопределения государств, препятствует развитию автономных демократий.  

Эбрахим Раиси отметил слабые позиции США, которые многие годы демонстрировали стратегию мирового господства.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве, заявил на заседании Госдумы, что действия НАТО вскоре могут привести к распаду...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Городка напал на милиционера: заведено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by