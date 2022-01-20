Президент Ирана: вторжение НАТО в независимые страны приведет к распаду альянса

Источник материала: ОНТ

Президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве, заявил на заседании Госдумы, что действия НАТО вскоре могут привести к распаду альянса, передает «Российская Газета».

Иранский лидер подчеркнул, что руководство альянса использует все возможные предлоги для вторжения в независимые страны.

Кроме того, НАТО открыто выступает против самоопределения государств, препятствует развитию автономных демократий.

Эбрахим Раиси отметил слабые позиции США, которые многие годы демонстрировали стратегию мирового господства.

Фото: Pixabay

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