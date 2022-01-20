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Лукашенко рассказал, в чем часто упрекает Путина
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
По словам Лукашенко, он часто с юмором упрекает Путина в том, что тот его не зовет с собой на отдых в Туву.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом рассказал, в чем в шутку упрекает российского коллегу...
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