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Лукашенко рассказал, в чем часто упрекает Путина

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, в чем часто упрекает Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом рассказал, в чем в шутку упрекает российского коллегу Владимира Путина.

По словам Лукашенко, он часто с юмором упрекает Путина в том, что тот его не зовет с собой на отдых в Туву.

Фото: БЕЛТА


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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом рассказал, в чем в шутку упрекает российского коллегу...
 
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