Лукашенко рассказал, в чем часто упрекает Путина

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом рассказал , в чем в шутку упрекает российского коллегу Владимира Путина.

По словам Лукашенко, он часто с юмором упрекает Путина в том, что тот его не зовет с собой на отдых в Туву.

Фото: БЕЛТА





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