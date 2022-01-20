В Минске на пр. Победителей легковушка сбил пешехода, мужчина умер в больнице

Источник материала: ОНТ

Минске на пр. Победителей легковушка сбил пешехода, мужчина умер в больнице" class="one-news__figure-img">

В результате ДТП на проспекте Победителей в Минске погиб мужчина, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в среду, 19 января, около восьми вечера. Сидевший за рулем автомобиля «Хендэ» 38-летний водитель ехал по пр. Победителей со стороны ул. Орловской, направляясь к ул. Радужной. Проезжая регулируемый пешеходный переход, легковушка сбила человека, который на красный свет пытался перейти дорогу.

С травмами мужчину госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось. По данному факту проводится проверка.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Telegram