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В Минске на пр. Победителей легковушка сбил пешехода, мужчина умер в больнице

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на пр. Победителей легковушка сбил пешехода, мужчина умер в больницеМинске на пр. Победителей легковушка сбил пешехода, мужчина умер в больнице" class="one-news__figure-img">

В результате ДТП на проспекте Победителей в Минске погиб мужчина, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в среду, 19 января, около восьми вечера. Сидевший за рулем автомобиля «Хендэ» 38-летний водитель ехал по пр. Победителей со стороны ул. Орловской, направляясь к ул. Радужной. Проезжая регулируемый пешеходный переход, легковушка сбила человека, который на красный свет пытался перейти дорогу.

С травмами мужчину госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось. По данному факту проводится проверка.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП на проспекте Победителей в Минске погиб мужчина, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент...
 
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