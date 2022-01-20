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Поляки подтвердили факт пересечения белорусской границы своим вооруженным солдатом
Источник материала: ОНТ
Погранслужба Польши подтвердила факт незаконного пересечения белорусской границы польским солдатом 18 января,
Напомним, пару дней назад Госпогранкомитет Беларуси
Инцидент произошел в белорусском пункте пропуска «Козловичи».
Фото: скриншот из видео ГПК
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Погранслужба Польши подтвердила факт незаконного пересечения белорусской границы польским солдатом 18 января, передает РИА «Новости». Напомним, пару дней назад...
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