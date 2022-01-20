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Поляки подтвердили факт пересечения белорусской границы своим вооруженным солдатом

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поляки подтвердили факт пересечения белорусской границы своим вооруженным солдатом

Погранслужба Польши подтвердила факт незаконного пересечения белорусской границы польским солдатом 18 января, передает РИА «Новости».

Напомним, пару дней назад Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео, в котором вооруженный польский солдат перешел границу Беларуси, прошел 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов случай повторился.

Инцидент произошел в белорусском пункте пропуска «Козловичи».

Фото: скриншот из видео ГПК

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Погранслужба Польши подтвердила факт незаконного пересечения белорусской границы польским солдатом 18 января, передает РИА «Новости». Напомним, пару дней назад...
 
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