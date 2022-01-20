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Алексей Новаш: киберпреступники отлично знают, на какие болевые точки потенциальных жертв нужно надавить
Источник материала: ОНТ
За минувший год только в одном Молодечненском районе ущерб от киберпреступности составил 165 тысяч рублей. Но, надо отметить, в сравнении с 2020-м цифра уменьшилась почти вдвое. А значит, профилактика, которую активно проводят сотрудники МВД, работает. Люди стали меньше доверять мошенникам.
Но случаи все равно есть и довольно часто.
Безопасно ли сохранять пароли от банкинга в мобильном телефоне? Может ли преступник каким-то образом получить к ним доступ?
О том, как защитить себя от кибермошенников и кто чаще всего становится их жертвой рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Алексей Новаш.
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Алексей Новаш: киберпреступники отлично знают, на какие болевые точки потенциальных жертв нужно надавить
За минувший год только в одном Молодечненском районе ущерб от киберпреступности составил 165 тысяч рублей. Но, надо отметить, в сравнении с 2020-м цифра уменьшилась...
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