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Алексей Новаш: киберпреступники отлично знают, на какие болевые точки потенциальных жертв нужно надавить

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Новаш: киберпреступники отлично знают, на какие болевые точки потенциальных жертв нужно надавить

За минувший год только в одном Молодечненском районе ущерб от киберпреступности составил 165 тысяч рублей. Но, надо отметить, в сравнении с 2020-м цифра уменьшилась почти вдвое. А значит, профилактика, которую активно проводят сотрудники МВД, работает. Люди стали меньше доверять мошенникам.


Но случаи все равно есть и довольно часто.

Безопасно ли сохранять пароли от банкинга в мобильном телефоне? Может ли преступник каким-то образом получить к ним доступ?

О том, как защитить себя от кибермошенников и кто чаще всего становится их жертвой рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Алексей Новаш.

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За минувший год только в одном Молодечненском районе ущерб от киберпреступности составил 165 тысяч рублей. Но, надо отметить, в сравнении с 2020-м цифра уменьшилась...
 
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