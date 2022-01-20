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Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого Чемпионата Австралии по теннису.
На старте матча против сотой ракетки мира китаянки Ван Синьюй Соболенко вновь заставила болельщиков понервничать. Первый сет она проиграла со счётом 1:6. Вторая партия прошла в напряженной борьбе, но осталась за Соболенко 6:4. А в решающем сете белоруска отдала сопернице всего два гейма – 6:2.
Следующей соперницей Арины Соболенко станет чешка Маркета Вандроушова. Она занимает 41 строку в рейтинге. Эти теннисистки встречались четыре раза и одержали по две победы.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого Чемпионата Австралии по теннису. На старте матча против сотой ракетки мира китаянки...
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