Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого Чемпионата Австралии по теннису.

На старте матча против сотой ракетки мира китаянки Ван Синьюй Соболенко вновь заставила болельщиков понервничать. Первый сет она проиграла со счётом 1:6. Вторая партия прошла в напряженной борьбе, но осталась за Соболенко 6:4. А в решающем сете белоруска отдала сопернице всего два гейма – 6:2.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет чешка Маркета Вандроушова. Она занимает 41 строку в рейтинге. Эти теннисистки встречались четыре раза и одержали по две победы.

Подписывайтесь на нас в Telegram