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Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

20.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого Чемпионата Австралии по теннису. 

На старте матча против сотой ракетки мира китаянки Ван Синьюй Соболенко вновь заставила болельщиков понервничать. Первый сет она проиграла со счётом 1:6. Вторая партия прошла в напряженной борьбе, но осталась за Соболенко 6:4. А в решающем сете белоруска отдала сопернице всего два гейма – 6:2.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет чешка Маркета Вандроушова. Она занимает 41 строку в рейтинге. Эти теннисистки встречались четыре раза и одержали по две победы.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого Чемпионата Австралии по теннису.  На старте матча против сотой ракетки мира китаянки...
 
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