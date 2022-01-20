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В Гродно водитель легковушки сбил ребенка и скрылся

20.01.2022 16:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают свидетелей наезда легковушки на ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 16 января в спальном районе Ольшанка. На проезде между домами №30 и №36 по улице Огинского "Мерседес" серебристого цвета сбил ребенка. После этого водитель автомобиля с места происшествия уехал.

"Просьба свидетелей и граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, обратиться по номеру 79-75-53 либо 102", - отметили в ГАИ.

К слову, произошедшее попало на камеру наблюдения.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 16 января в спальном районе Ольшанка. На проезде между домами №30 и №36 по улице Огинского "Мерседес" серебристого цвета сбил ребенка. После этого...
 
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