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Из-за взрыва пострадал рабочий: главного инженера в Барановичах осудили за халатность

20.01.2022 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о служебной халатности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Главный инженер частной фирмы на скамье подсудимых оказался из-за нарушений правил по охране труда. Он допустил трех работников к строительно-монтажным работам, не имея разработанной и согласованной технологии ремонта. Не была обеспечена безопасность людей при выполнении огневых работ. 9 ноября во время ремонта резервуара для хранения топлива произошел взрыв паров топливно-воздушной смеси. Один из рабочих получил серьезные травмы.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.428 (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК. Мужчину приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей по охране труда и технике безопасности.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Главный инженер частной фирмы на скамье подсудимых оказался из-за нарушений правил по охране труда. Он допустил трех работников к строительно-монтажным работам,...
 
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