|
Белтелеком может стать еще одним сотовым оператором в Беларуси. Что это значит?
20.01.2022 17:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стало известно, что в Беларуси появится еще один крупный участник рынка сотовой связи: 17 января Министерство связи решило изменить лицензию, выданную «Белтелекому», и разрешить таким образом государственной компании оказывать услуги в этой области. Насколько это отразится на конкуренции среди мобильных операторов и затронет ли обычного потребителя? «Про бизнес» задал вопросы всем заинтересованным, но не везде получил ответ.
В Минсвязи объяснили свое решение так: появление на рынке сотовой связи «Белтелекома» в первую очередь поможет развитию компании. Кроме того, этот процесс ускорит решение проблемы, при которой жители сельской и городской местности не имеют доступа к одинаковому количеству современных услуг электросвязи.
Также в министерстве
Более подробную информацию получить от Министерства связи не удалось.
Уже известно, что «Белтелеком» будет развивать связь в формате 4G: это предусмотрено договором, который заключила компания с оператором сети LTE. Гендиректор госкорпорации Юрий Петрученя
— Благодаря новым компетенциям мы сможем более эффективно внедрять масштабные телекоммуникационные проекты для цифровой экономики, решать проблему «цифрового неравенства», расширять спектр услуг и дополнительных сервисов для населения и бизнеса.
«Белтелеком» также не ответил на уточняющие вопросы нашего журналиста. Однако ситуацию прокомментировал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун:
— МАРТ приветствует появление нового участника на товарном рынке услуг сотовой подвижной электросвязи и полагает, что это положительно скажется на развитии конкуренции и повышении качества и доступности услуг связи в Республике Беларусь.
Как все это отразится на А1, МТС и Life:)? И что в действительности получит потребитель? «Про бизнес» задал эти вопросы каждому из действующих мобильных операторов, но никто комментариев пока не дал. Мы обязательно опубликуем ответы компаний, как только получим.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, что в Беларуси появится еще один крупный участник рынка сотовой связи: 17 января Министерство связи решило изменить лицензию, выданную...
|
Архив (Разное)