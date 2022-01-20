Белтелеком может стать еще одним сотовым оператором в Беларуси. Что это значит?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Стало известно, что в Беларуси появится еще один крупный участник рынка сотовой связи: 17 января Министерство связи решило изменить лицензию, выданную «Белтелекому», и разрешить таким образом государственной компании оказывать услуги в этой области. Насколько это отразится на конкуренции среди мобильных операторов и затронет ли обычного потребителя? «Про бизнес» задал вопросы всем заинтересованным, но не везде получил ответ.

В Минсвязи объяснили свое решение так: появление на рынке сотовой связи «Белтелекома» в первую очередь поможет развитию компании. Кроме того, этот процесс ускорит решение проблемы, при которой жители сельской и городской местности не имеют доступа к одинаковому количеству современных услуг электросвязи.

Также в министерстве ожидают , что все это «создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных „конвергентных услуг“, когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи».

Более подробную информацию получить от Министерства связи не удалось.

Уже известно, что «Белтелеком» будет развивать связь в формате 4G: это предусмотрено договором, который заключила компания с оператором сети LTE. Гендиректор госкорпорации Юрий Петрученя считает получение такой лицензии стратегически важным моментом:

— Благодаря новым компетенциям мы сможем более эффективно внедрять масштабные телекоммуникационные проекты для цифровой экономики, решать проблему «цифрового неравенства», расширять спектр услуг и дополнительных сервисов для населения и бизнеса.

«Белтелеком» также не ответил на уточняющие вопросы нашего журналиста. Однако ситуацию прокомментировал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун:

— МАРТ приветствует появление нового участника на товарном рынке услуг сотовой подвижной электросвязи и полагает, что это положительно скажется на развитии конкуренции и повышении качества и доступности услуг связи в Республике Беларусь.

Официальный ответ МАРТ на запрос «Про бизнес»

Как все это отразится на А1, МТС и Life:)? И что в действительности получит потребитель? «Про бизнес» задал эти вопросы каждому из действующих мобильных операторов, но никто комментариев пока не дал. Мы обязательно опубликуем ответы компаний, как только получим.

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