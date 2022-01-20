Максим Галкин показал новую дубленку своей дочери Лизы и очаровал соцсети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Восьмилетняя Лиза, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, продемонстрировала модную дубленку, очаровав пользователей Сети. Видео, где малышка позирует в обновке, Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram.

Родители порадовали дочь обновкой – симпатичной светлой дубленкой, украшенной изящной ручной вышивкой. Такой подарок малышка получила от кутюрье Игоря Гуляева.

«Вот такую дубленку пошил наш друг Игорь Гуляев для Лизы! Я в видео ее пальто называю, но все же это дубленка. Спасибо, Игорь, за такой подарок!» – прокомментировал Галкин в видео.

Поклонники звездной пары оценили облик юной модницы, отметив, что девочке образ очень идет, некоторые сравнили Лизу со Снегурочкой.

«Очаровательная Лиза!», «Какая красота, очень изящно, чувствуется вкус моды!», «Очень красивая дублёнка получилась, и хозяйка у дубленки – очаровательная», «Русская красавица», – писали в комментариях.

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