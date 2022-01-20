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Максим Галкин показал новую дубленку своей дочери Лизы и очаровал соцсети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Восьмилетняя Лиза, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, продемонстрировала модную дубленку, очаровав пользователей Сети. Видео, где малышка позирует в обновке, Максим Галкин
Родители порадовали дочь обновкой – симпатичной светлой дубленкой, украшенной изящной ручной вышивкой. Такой подарок малышка получила от кутюрье Игоря Гуляева.
Поклонники звездной пары оценили облик юной модницы, отметив, что девочке образ очень идет, некоторые сравнили Лизу со Снегурочкой.
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Восьмилетняя Лиза, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, продемонстрировала модную дубленку, очаровав пользователей Сети. Видео, где малышка позирует в обновке,...
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