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Представительницы союза женщин и предприятий легкой промышленности обсудили изменения и дополнения в Конституцию

20.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представительницы союза женщин и предприятий легкой промышленности обсудили изменения и дополнения в Конституцию

Идём своим путём! Взгляд прекрасной половины нашего общества на проект Конституции на форуме в Минске.


Представительницы союза женщин и предприятий легкой промышленности обсудили предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон. Особое внимание – новому разделу о Всебелорусском народном собрании. Явление беспрецедентное для мира, но норма для Беларуси, уже прошло шесть таких форумов. Институт крайне необходим. Ведь если у парламента самая важная функция – законодательная, то представительный институт – это народное вече, где решают сами люди – от фермера до руководителя. Для молодежи собрание и вовсе может стать так называемым социальным лифтом. К тому же, если органы власти будут конфликтовать между собой, кто-то должен оказаться по полномочиям над ситуацией. Это тоже функция собрания. Осталось лишь ему придать конституционный статус.

Эксперты едины во мнении – Основной закон сбалансирован. Получился сплав прошлого, настоящего и будущего в одном документе. Белорусам же остается не меньшую активность проявить во время референдума в конце февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Идём своим путём! Взгляд прекрасной половины нашего общества на проект Конституции на форуме в Минске. Представительницы союза женщин и предприятий легкой...
 
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