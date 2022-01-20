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Фигуранты международной группировки, которая занималась вещевым кардингом, задержаны в Беларуси и Испании

20.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фигуранты международной группировки, которая занималась вещевым кардингом, задержаны в Беларуси и Испании

Главные фигуранты международной группировки, которая занималась вещевым кардингом, задержаны в Беларуси и Испании. На цифровой след, казалось бы, неуловимых мошенников вышла белорусская милиция. 


Операцию провели одновременно в двух странах. Гражданская гвардия Испании по наводке наших оперативников наведалась в гости к организатору преступной сети. 36-летний белорус уехал из родной страны более 10 лет назад и занялся нечестным бизнесом. Придумал схему, деньги похищали с американских банковских счетов. 

Точное количество вовлеченных в преступную схему неизвестно. Пока сообщается о семерых соучастниках из Минска. К ним тоже нагрянули силовики в момент, когда их главарь давал показания.

Возраст преступников – 30–36 лет. Это специалисты в экономике, банковском деле, IT-технологиях. Среди задержанных и преподаватель английского. Знание иностранных языков – основное требование банды, так как подозреваемые опустошали исключительно счета заграничных банков.

Следствие в данный момент на начальном этапе. Вовлеченных в преступный бизнес могут быть сотни, а ущерб – исчисляться миллионами.  

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Теги: Минск
 
 
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Главные фигуранты международной группировки, которая занималась вещевым кардингом, задержаны в Беларуси и Испании. На цифровой след, казалось бы, неуловимых...
 
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