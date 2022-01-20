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«Котоворобьи» заставили хохотать всех. Посмотрите видео, которое поднимает настроение в морозный день!

20.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Котоворобьи» заставили хохотать всех. Посмотрите видео, которое поднимает настроение в морозный день!

Домашние коты, которые привыкли гулять по улице, отличаются завидной организованностью и сноровкой. Очередное подтверждающее это видео быстро разлетелось по соцсетям. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видео позволяет наблюдать за котами, которые сначала собрались на жердочке, как воробьи, а когда окно в квартиру открылось, организованно «влетели» внутрь. Похоже, несмотря на суровость уличных котов, они очень ценят тепло и домашний уют.


Интернет-пользователи вдоволь посмеялись над котоворобушками.

«Котобушки», «Ой, как много котиков посыпалось», «Хах, жрачи прилетели», «Олимпийская сборная вернулась домой», «Ахах, кажется, весна на подходе: стая котов прилетела», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Домашние коты, которые привыкли гулять по улице, отличаются завидной организованностью и сноровкой. Очередное подтверждающее это видео быстро разлетелось по...
 
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