С благодарностью за спасённые жизни! Госнаграды и новая техника – спасателей поздравили с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

В благодарность за доблестный труд и специально к профессиональному празднику! Белорусским спасателям вручили госнаграды и новую аварийно-спасательную технику.





Всегда придут на помощь в любой ситуации! Все они – настоящие профессионалы своего дела, которые каждый день рискуют жизнью во имя других. Высокие награды тем, кто особенно проявил самоотверженность и бесстрашие. Своими подвигами они в очередной раз доказали, спасатель – это не просто профессия, а призвание и образ жизни.

Справиться с самыми сложными стихиями спасателям поможет новая техника. Более полусотни единиц (автолестницы, пожарные автоцистерны, поисково-спасательные автомобили и мотовездеходы) получили областные управления МЧС. Техника отечественного производства, её постоянно совершенствуют, всячески учитывая пожелания спасателей.

Также глава правительства сегодня посетил Центр безопасности МЧС. Здесь почти полсотни интерактивных площадок, где дети в игровой форме узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. С открытием подобных центров в нашей стране количество погибших на пожарах детей существенно снизилось. Всего по итогам прошлого года такие учебные площадки посетили более 80 тысяч юных белорусов.

ФОТО: БЕЛТА

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