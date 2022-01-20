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Москва разделяет опасения Минска из-за наращивания военного присутствия НАТО на границах Союзного государства

20.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Москва разделяет опасения Минска из-за наращивания военного присутствия НАТО у самых границ Союзного государства. На такие провокации Беларусь и Россия будут реагировать адекватно, об этом заявили в российском МИДе.  


Мария Захарова подчеркнула, что Беларусь и Россия свои планы не скрывают, действуют открыто. О готовящихся учениях, переброске войск для учебных маневров ставят в известность иностранных атташе. Запад же действует исключительно провокационно. Демонстративно стягивает к границам силу и специально создаёт информационный шум для военных провокаций.  

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Теги: Минск
 
 
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Москва разделяет опасения Минска из-за наращивания военного присутствия НАТО у самых границ Союзного государства. На такие провокации Беларусь и Россия будут...
 
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