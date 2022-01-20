НХЛ проведет 95 матчей чемпионата вместо перерыва на зимнюю Олимпиаду

Источник материала: ОНТ

95 матчей регулярного чемпионата пройдут в НХЛ во время зимней Олимпиады в Пекине.

Самым загруженным днём станет 17 февраля – тогда сыграют 10 матчей. В целом команды будут играть без полноценных выходных. Дата окончания регулярного чемпионата осталась прежней – 29 апреля.

Напомним, в этом сезоне Национальная хоккейная лига приняла решение не ставить соревнования на олимпийскую паузу и не отпускать игроков в Пекин. Хоккеисты, для которых Олимпиада в Китае – последняя в их спортивной карьере, не скрывали своего недовольства от подобного решения. А специалисты поспешили заявить: из-за этого запрета Олимпийский турнир по хоккею потеряет свою зрелищность.

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