В Горках водитель легковушки сбил на переходе пешехода и скрылся

Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Такая информация опубликована в Telegram-канале милиции Могилевской области.

Авария произошла сегодня примерно в 8.15. Проезжая по улице Советской, 61-летний водитель автомобиля Lada Vesta напротив одного из домов сбил 54-летнюю местную жительницу, которая шла по пешеходному переходу. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Водитель скрылся с места происшествия. Вскоре правоохранители установили его личность. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

"В случае ДТП, в результате которого пострадал человек, водитель обязан сообщить о случившемся в органы внутренних дел и оставаться на месте происшествия. Оказав помощь пострадавшему, также нужно записать контактные данные очевидцев и ожидать прибытия сотрудников ГАИ", - напомнили в Госавтоинспекции.-0-