﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на старте чемпионата Европы по мини-футболу

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на старте чемпионата Европы по мини-футболу

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. В первом матче хозяева одержали победу. 

Голландцы обыграли сборную Украину (3:2). Отметим, что гости открыли счет первыми, после чего во втором тайме пропустили три гола подряд. В этой группе португальцы одержали волевую победу над Сербией. Уступая по ходу матча (0:2), пиренейцы смогли забить четыре безответных мяча (4:2). Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Отметим, что турнир впервые с 2018-го проводится раз в четыре года. Сборная Беларуси в финальную стадию не попала, уступив в стыковых матчах сербам.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. В первом матче хозяева одержали победу.  Голландцы обыграли сборную Украину (3:2). Отметим, что гости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь под видом стеклоблоков другой груз
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by