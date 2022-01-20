Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на старте чемпионата Европы по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. В первом матче хозяева одержали победу.

Голландцы обыграли сборную Украину (3:2). Отметим, что гости открыли счет первыми, после чего во втором тайме пропустили три гола подряд. В этой группе португальцы одержали волевую победу над Сербией. Уступая по ходу матча (0:2), пиренейцы смогли забить четыре безответных мяча (4:2). Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Отметим, что турнир впервые с 2018-го проводится раз в четыре года. Сборная Беларуси в финальную стадию не попала, уступив в стыковых матчах сербам.

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