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В Гродно водитель «Мерседеса» сбил ребенка и скрылся

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно водитель «Мерседеса» сбил ребенка и скрылсяГродно водитель «Мерседеса» сбил ребенка и скрылся" class="one-news__figure-img">

Легковушка сбила ребенка в Гродно и скрылась. Милиция разыскивает водителя и просит о помощи всех, кто что-либо видел или знает. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Случай произошел 16 января в спальном районе Ольшанка. Проезжая между домами №30 и №36 по улице Огинского, водитель «Мерседеса» серебристого цвета наехал на несовершеннолетнего, после чего уехал. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, уточнили в ведомстве.

В ГАИ убедительно просят всех, кто что-либо знает или видео, обратиться по номеру 79-75-53 либо 102. 

Видео: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Фото: pixabay

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Теги: Гродно
 
 
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Легковушка сбила ребенка в Гродно и скрылась. Милиция разыскивает водителя и просит о помощи всех, кто что-либо видел или знает. Об этом сообщает ГАИ УВД...
 
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