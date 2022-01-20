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В Гродно водитель «Мерседеса» сбил ребенка и скрылся
Источник материала: ОНТГродно водитель «Мерседеса» сбил ребенка и скрылся" class="one-news__figure-img">
Легковушка сбила ребенка в Гродно и скрылась. Милиция разыскивает водителя и просит о помощи всех, кто что-либо видел или знает. Об этом
Случай произошел 16 января в спальном районе Ольшанка. Проезжая между домами №30 и №36 по улице Огинского, водитель «Мерседеса» серебристого цвета наехал на несовершеннолетнего, после чего уехал. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, уточнили в ведомстве.
В ГАИ убедительно просят всех, кто что-либо знает или видео, обратиться по номеру 79-75-53 либо 102.
Видео: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото: pixabay
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Легковушка сбила ребенка в Гродно и скрылась. Милиция разыскивает водителя и просит о помощи всех, кто что-либо видел или знает. Об этом сообщает ГАИ УВД...
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