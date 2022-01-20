Доказательства геноцида белорусского народа переданы в музей истории Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Почти 100 вещественных доказательств геноцида белорусского народа Генпрокуратура передала в музей истории Великой Отечественной войны.

Предметы добыты в ходе расследования уголовного дела, когда были установлены новые места массовых захоронений. Личные вещи, одежда, посуда, часы, монеты. Находок больше, и их предстоит идентифицировать. Эти предметы из урочища Уручье, где предположительно захоронено почти 40 тысяч мирных жителей и военнопленных.

В прошлом году обследовано более 1,5 десятка мест массовых захоронений. Работа предстоит большая. Еще в 100 точках Беларуси пройдут масштабные исследования. Улики будут вносить в информационную систему доказательств геноцида белорусского народа. База создается. Использовать её будут и в национальном, и в международном правосудии. К анализу данных присоединятся и российские коллеги. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сегодня руководителями двух организаций.

В процессе работы эксперты также оценят экономические убытки от демографических потерь в результате издевательств над белорусским народом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

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