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Доказательства геноцида белорусского народа переданы в музей истории Великой Отечественной войны

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доказательства геноцида белорусского народа переданы в музей истории Великой Отечественной войны

Почти 100 вещественных доказательств геноцида белорусского народа Генпрокуратура передала в музей истории Великой Отечественной войны. 

Предметы добыты в ходе расследования уголовного дела, когда были установлены новые места массовых захоронений. Личные вещи, одежда, посуда, часы, монеты. Находок больше, и их предстоит идентифицировать. Эти предметы из урочища Уручье, где предположительно захоронено почти 40 тысяч мирных жителей и военнопленных.

В прошлом году обследовано более 1,5 десятка мест массовых захоронений. Работа предстоит большая. Еще в 100 точках Беларуси пройдут масштабные исследования. Улики будут вносить в информационную систему доказательств геноцида белорусского народа. База создается. Использовать её будут и в  национальном, и в  международном правосудии. К анализу данных присоединятся и российские коллеги. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сегодня руководителями двух организаций. 

В процессе работы эксперты также оценят экономические убытки от демографических потерь в результате издевательств над белорусским народом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

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Почти 100 вещественных доказательств геноцида белорусского народа Генпрокуратура передала в музей истории Великой Отечественной войны.  Предметы добыты в ходе...
 
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