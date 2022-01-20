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Что смотрят белорусы? Стали известны результаты зрительских предпочтений. ОНТ в лидерах!

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новости по-прежнему в тренде, но телезрители хотят больше развлекательных программ. Представлены результаты анализа зрительских предпочтений за полгода.

В Беларуси эту работу ведёт компания «Медиаизмеритель». Измерения проводятся при помощи специального оборудования, которое позволяет идентифицировать не только, что смотрят, но и кто из членов семьи. Сегодня таким образом измеряют предпочтения аудитории среди 22 ТВ-каналов. 

Владимир Бобцов, первый заместитель генерального директора компании «Медиаизмеритель»: «Телевидение живо, и население смотрит его активно, причем в различных возрастных категориях. Топ – это сериалы, кино, развлекательные программы и новости. В первую очередь – белорусские. Это канал ОНТ, "Беларусь-1", РТР, НТВ». 

Эта технология работает в 80 странах. Разработчик «Кантар» – ведущая исследовательская компания медиарынка в мире. Современные технологии позволяют точно узнать интересы аудитории и сделать телевидение более интересным. Понимание аудитории помогает эффективно планировать рекламные стратегии и предлагать именно то, что нужно конкретному зрителю. 

Игорь Новицкий, генеральный директор компании «Телевизионный рекламный альянс»«Измерения – это источник информации для рекламных агентств, рекламодателей. Все, кто смотрят ТВ, используют СМИ для коммерческих целей, заинтересованы, чтобы данные были достоверными, честными, открытыми для участников рынка. Наконец Беларусь в лице компании "Медиаизмеритель" получила такого рода данные, которые соответствуют международным стандартам». 

Публикуются периодические отчеты. Согласно этим данным, ОНТ занимает лидирующие позиции. Так, например, в январе у нашего телеканала самые высокие среднесуточный рейтинг и доля смотрения. А программа «Наши новости» в первой тройке всего, что транслирует отечественное телевидение.

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Новости по-прежнему в тренде, но телезрители хотят больше развлекательных программ. Представлены результаты анализа зрительских предпочтений за полгода. В...
 
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