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Что смотрят белорусы? Стали известны результаты зрительских предпочтений. ОНТ в лидерах!
Источник материала: ОНТ
Новости по-прежнему в тренде, но телезрители хотят больше развлекательных программ. Представлены результаты анализа зрительских предпочтений за полгода.
В Беларуси эту работу ведёт компания «Медиаизмеритель». Измерения проводятся при помощи специального оборудования, которое позволяет идентифицировать не только, что смотрят, но и кто из членов семьи. Сегодня таким образом измеряют предпочтения аудитории среди 22 ТВ-каналов.
Эта технология работает в 80 странах. Разработчик «Кантар» – ведущая исследовательская компания медиарынка в мире. Современные технологии позволяют точно узнать интересы аудитории и сделать телевидение более интересным. Понимание аудитории помогает эффективно планировать рекламные стратегии и предлагать именно то, что нужно конкретному зрителю.
Публикуются периодические отчеты. Согласно этим данным, ОНТ занимает лидирующие позиции. Так, например, в январе у нашего телеканала самые высокие среднесуточный рейтинг и доля смотрения. А программа «Наши новости» в первой тройке всего, что транслирует отечественное телевидение.
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Новости по-прежнему в тренде, но телезрители хотят больше развлекательных программ. Представлены результаты анализа зрительских предпочтений за полгода. В...
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