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Стала известна дата референдума по Конституции
Источник материала: ОНТ
Стала известна дата референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию – 27 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума».
Указ определяет формулировку вопроса, вынесенного на референдум: дословно в бюллетене для голосования будет написано «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Изменения и дополнения Конституции, которые выносятся на референдум, прилагаются к указу.
Согласно установленным Избирательным кодексом требованиям, закреплена обязательная юридическая сила принятого республиканским референдумом решения. Решение вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и является неотъемлемой частью Конституции.
Фото: БЕЛТА
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Стала известна дата референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию – 27 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О назначении...
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