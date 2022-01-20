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Стала известна дата референдума по Конституции

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стала известна дата референдума по Конституции

Стала известна дата референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию – 27 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума».

Указ определяет формулировку вопроса, вынесенного на референдум: дословно в бюллетене для голосования будет написано «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Изменения и дополнения Конституции, которые выносятся на референдум, прилагаются к указу.

Согласно установленным Избирательным кодексом требованиям, закреплена обязательная юридическая сила принятого республиканским референдумом решения. Решение вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и является неотъемлемой частью Конституции.

Фото: БЕЛТА

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Стала известна дата референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию – 27 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О назначении...
 
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