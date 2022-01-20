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Циклонический натиск: штормовой ветер, снег, метели. Прогноз погоды на конец недели

20.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Циклонический натиск: штормовой ветер, снег, метели. Прогноз погоды на конец недели

Циклонический натиск на Беларусь продолжается. Очередной североатлантический вихрь принесет сложные погодные условия: штормовой ветер, снег, метели


В пятницу облачно. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, на большей части страны – сильный порывистый (до 20 метров в секунду), метель. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, а днем расти.

Температура утром будет от -2°C по западу до -5°C мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. К вечеру температура от -1°C по Гродненской области до -5°C – по Витебской. 

В выходные ожидается зимняя погода. В субботу облачно. Временами снег и слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный порывистый, ночью по юго-западу сильный порывистый. Температура ночью от -3°C по западу до -10°C по востоку, днем -1…-8°C. И только в воскресенье снеговые тучи рассеются и начнётся похолодание – морозы постепенно усилятся. 

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Циклонический натиск на Беларусь продолжается. Очередной североатлантический вихрь принесет сложные погодные условия: штормовой ветер, снег, метели.  В пятницу...
 
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