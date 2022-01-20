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В космосе к 2024 году планируют построить киностудию

20.01.2022 20:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Space Entertainment Enterprise планирует в 2024 году запустить космическую киностудию, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что космическая теле- и киностудия получит название SEE-1. По данным издания, компания сейчас ведет переговоры с инвесторами, чтобы начать сбор на реализацию проекта.

По задумке, в модуле SEE-1 будет возможность для создания и трансляции фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных событий, различных шоу. Запустить студию намечено к концу 2024 года. Обустроить ее планируется на коммерческой космической станции Axiom.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что космическая теле- и киностудия получит название SEE-1. По данным издания, компания сейчас ведет переговоры с инвесторами, чтобы начать сбор на...
 
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