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«Возможность развиваться по правилам»: политолог Николай Щёкин объяснил, зачем менять действующую Конституцию

20.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Возможность развиваться по правилам»: политолог Николай Щёкин объяснил, зачем менять действующую Конституцию

Зачем менять действующую Конституцию? На этот простой, но важный вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин.

Николай Щёкин: «Не менять, а корректировать. Любое общество, любое государство живет по своим принципам. И оно должно развиваться. И Конституция – тот общественный договор, который дает возможность развиваться по правилам. Поэтому то, что мы пережили в позапрошлом году, в прошлом, и переживаем – оно требует корректировки. И корректировки, прежде всего, даже не самой Конституции, а корректировки интеллекта человека, души, мозгов. Ведь сегодняшний проект Конституции, который уже обсуждается, он очень интересный, он уникален. И подобного сценария обсуждения вообще в мире не было, кстати. Но есть опасность, что даже когда примем этот уникальный проект, вопрос возникает, сможем ли мы соответствовать этой Конституции, сможем ли мы себя поменять. Есть и другой вопрос. Я как раз много где выступаю, и вот о чем подумал. Вся наша Республика Беларусь превратилась в своего рода курсы повышения квалификации и переподготовки. Каждый из нас, каждый второй гражданин открывает учебник по праву, по философии, по социологии. И мы сейчас уже восьмой месяц проходим это повышение квалификации, все граждане».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Зачем менять действующую Конституцию? На этот простой, но важный вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил кандидат философских наук, доцент...
 
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