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Захар Волков стал игроком футбольного клуба «Химки»
Источник материала: ОНТ
Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков стал игроком команды Российской премьер-лиги «Химки». Борисовский и подмосковный клубы подписали арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона. Также предусмотрена опция выкупа игрока.
В БАТЭ Захар Волков выступал с 2018 года, выигрывал чемпионат и Кубок страны. В минувшем сезоне он провел в высшей лиге лишь 5 матчей из-за дисквалификации за участие в договорном матче. «Химки» сейчас находятся на последнем месте в премьер-лиге, но хотят сохранить место в элите. В этом межсезонье в команду, кроме Волкова, пришли два опытнейших футболиста Юрий Жирков и Павел Мамаев. Также в составе выступает бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков.
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Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков стал игроком команды Российской премьер-лиги «Химки». Борисовский и подмосковный клубы подписали арендное...
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