Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Источник материала: ОНТ

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская индивидуальная гонка.

Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Для российского биатлониста это вторая победа в карьере на этапах Кубка мира. Второй результат показал Тарьей Бё, у которого в пассиве две штрафные минуты. Но при этом Бабикову он проиграл всего 9 секунд. Впрочем, этого хватило норвежцу, чтобы выиграть Малый хрустальный глобус в этом виде программы. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, он один раз не закрыл мишень. Три белорусских биатлониста попали в топ-30. Лучший результат у Антона Смольского, он занял 19-е место. Никита Лобастов стал 25-м. Дмитрий Лазовский занял 28-ю позицию. Завтра в Антхольце пройдет женская индивидуальная гонка.

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