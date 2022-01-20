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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

20.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская индивидуальная гонка. 

Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Для российского биатлониста это вторая победа в карьере на этапах Кубка мира. Второй результат показал Тарьей Бё, у которого в пассиве две штрафные минуты. Но при этом Бабикову он проиграл всего 9 секунд. Впрочем, этого хватило норвежцу, чтобы выиграть Малый хрустальный глобус в этом виде программы. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, он один раз не закрыл мишень. Три белорусских биатлониста попали в топ-30. Лучший результат у Антона Смольского, он занял 19-е место. Никита Лобастов стал 25-м. Дмитрий Лазовский занял 28-ю позицию. Завтра в Антхольце пройдет женская индивидуальная гонка.  

 

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На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская индивидуальная гонка.  Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший...
 
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